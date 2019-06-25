«Меня пытаются выставить злом»: глава «Синема Галэкси» о закрытии AniDub

Москва, 25 июня 2019, 16:55 — REGNUM Основатель и глава компании «Синема Галэкси» Евгений Кольчугин прокомментировал недавнюю блокировку популярного российского аниме-ресурса AniDub. Кольчугин рассказал корреспонденту ИА REGNUM 25 июня, что AniDub — лишь один из многих нелегальных онлайн-кинотеатров, с которыми компаниями планирует бороться в ближайшее время.
Также глава «Синема Галэкси» отметил, что AniDub стал лишь одним из двенадцати уже заблокированных сайтов, предоставляющих контент нелегально. По словам Евгения Кольчугина, аудитория сайта (более миллиона человека) осталась недовольна блокировкой ресурса, а владельцы нелегальных кинотеатров, объединившись, объявили «Синема Галэкси» настоящую информационную войну.
По словам Евгения Кольчугина, аниме-сериалы принадлежат японским компаниям. Теперь «Синема Галэкси» приобретает их для официальной цифровой дистрибьюции на русском языке. Также он прокомментировал обвинение со стороны AniDub на тему того, что после блокировки ресурса сериалы «Твоя апрельская ложь» и «Шарлотта» окончательно перестали выходить на территории России.
Отдельно глава «Синема Галэкси» отметил, что все российские пользователи так или иначе пользуются торрент-трекерами и другими способами нелегального распространения контента. Но «это время стремительно уходит».
Напомним, 21 июня Роскомнадзор заблокировал популярный российский аниме-ресурс AniDub. С требованием блокировки выступала российская компания «Синема Галэкси», занимающая официальной дистрибьюцией аниме-сериалов и манги на территории РФ. Представители AniDub сообщили, что заблаговременно удалили все сериалы, правами на которые обладала «Синема Галэкси», но это «их не остановило».
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