«Меня пытаются выставить злом»: глава «Синема Галэкси» о закрытии AniDub

Москва, , 16:55 — REGNUM Основатель и глава компании «Синема Галэкси» Евгений Кольчугин прокомментировал недавнюю блокировку популярного российского аниме-ресурса AniDub. Кольчугин рассказал корреспонденту ИА REGNUM 25 июня, что AniDub — лишь один из многих нелегальных онлайн-кинотеатров, с которыми компаниями планирует бороться в ближайшее время.

Евгений Кольчугин. «AniDub — это очень маленькая часть всей это истории. На прошедшем Петербургском экономическом форуме Константин Эрнст рассказал, что «90% просмотров в России приходятся на пиратские просмотры», и я согласен с его оценкой текущей ситуации. Это серьёзная проблема, и с ней нужно бороться».

Также глава «Синема Галэкси» отметил, что AniDub стал лишь одним из двенадцати уже заблокированных сайтов, предоставляющих контент нелегально. По словам Евгения Кольчугина, аудитория сайта (более миллиона человека) осталась недовольна блокировкой ресурса, а владельцы нелегальных кинотеатров, объединившись, объявили «Синема Галэкси» настоящую информационную войну.

Евгений Кольчугин. «В течение двух лет я вежливо обращался к владельцам подобных сайтов и просил удалять нелегальный контент, лицензированный на русском языке. Мне не только отказали, но и быстро развязывали травлю, используя свою накопленную за многие годы пиратства аудиторию. Теперь меня пытаются выставить злом, которое отбирает бесплатные просмотры у бедных школьников и студентов».

По словам Евгения Кольчугина, аниме-сериалы принадлежат японским компаниям. Теперь «Синема Галэкси» приобретает их для официальной цифровой дистрибьюции на русском языке. Также он прокомментировал обвинение со стороны AniDub на тему того, что после блокировки ресурса сериалы «Твоя апрельская ложь» и «Шарлотта» окончательно перестали выходить на территории России.

Евгений Кольчугин. «Эти сериалы уже активно готовятся к дистрибьюции. «Синема Галэкси» плотно занимается азиатской анимацией и готовит большой пакет релизов. Поэтому эти сериалы (имеются ввиду «Твоя апрельская ложь» и «Шарлотта» — прим. ред.) выйдут, когда будет проведена вся подготовительная работа».

Отдельно глава «Синема Галэкси» отметил, что все российские пользователи так или иначе пользуются торрент-трекерами и другими способами нелегального распространения контента. Но «это время стремительно уходит».

Напомним, 21 июня Роскомнадзор заблокировал популярный российский аниме-ресурс AniDub. С требованием блокировки выступала российская компания «Синема Галэкси», занимающая официальной дистрибьюцией аниме-сериалов и манги на территории РФ. Представители AniDub сообщили, что заблаговременно удалили все сериалы, правами на которые обладала «Синема Галэкси», но это «их не остановило».

Читайте ранее в этом сюжете: Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже военных наград