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Медведев объявил о повышении пособий для детей с 50 до 10 тысяч рублей

Общество

Повышение затронет малообеспеченные семьи

Москва, 25 июня 2019, 16:45 — REGNUM  Пособия для детей в возрасте от полутора до трёх лет будут повышены, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам демографии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Повышение затронет малообеспеченные семьи с детьми в данной возрастной категории.

«Они будут ежемесячно получать более 10 тыс. рублей на одного ребёнка вместо прежних 50 рублей», — сказал глава правительства.

Премьер-министр напомнил, что этот вопрос поднимался во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Медведев также отметил, что в сфере демографии у России есть две принципиальные цели — добиться естественного прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году.

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