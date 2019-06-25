Архангельские власти добились отмены референдума через Верховный суд

Москва, , 16:43 — REGNUM Верховный суд РФ отменил решение Архангельского областного суда, который признал право жителей региона на проведение «антимусорного» референдума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 25 апреля Архангельский областной суд признал незаконным отказ областного собрания на проведение всенародного голосования по вопросу ввоза отходов и других регионов.

Губернатор, заручившись поддержкой региональной прокуратуры и президиума областного собрания, подал жалобу в Верховный суд.

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Активисты заявили о том, что подадут кассационную жалобу на решение Верховного суда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители Архангельской области, протестующие против строительства полигона для московских отходов на станции Шиес неоднократно пытались добиться проведения референдума. Однако региональный парламент блокировал все попытки активистов, ссылаясь на незаконность выбранных формулировок вопросов для голосования.