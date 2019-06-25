Cyberpunk 2077 получит настольную игру-приквел уже в августе

Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Американская издательская компания R. Talsorian Game выпустит настольную игру о событиях, предшествующих компьютерной игре Cyberpunk 2077. Первая версия настольной Cyberpunk Red выйдет уже в августе 2019 года, сообщил портал Polygon 24 июня.

Первая версия игры с подзаголовком Jumpstart Kit будет доступна уже 1 августа 2019 года на Gen Con — крупнейшей конвенции по настольным играм в США. Версия для магазинов появится позже, точная дата пока не сообщается.

В комплект войдёт книга правил, набор особых дайсов (разновидность игральной кости) и полноценный игровой сценарий для новых игроков с шестью готовыми персонажами и четырьмя картами. Сообщается, что Cyberpunk Red станет приквелом предстоящей Cyberpunk 2077.

Ранее стало известно, что со временем Cyberpunk 2077 получит несколько крупных сюжетных дополнений, похожих на те, что были в The Witcher 3: Wild Hunt. Один из разработчиков проекта Элвин Лю отметил, что каждое дополнение будет состоять из оригинального контента, а команда CD Projekt RED не планирует вырезать сюжет из игры, «чтобы потом продать его игрокам по частям».

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