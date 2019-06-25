В Петербурге задержали мужчину за публикацию в соцсети «ВКонтакте»

Санкт-Петербург, , 16:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге за публикацию в соцсети «ВКонтакте» был задержан Владимир Т., который ранее уже был судим за призывы в сети к экстремизму. Об этом сегодня, 25 июня, сообщил телеграм-канал правозащитника Павла Чикова из организации «Агора».

Чиков обратил внимание на то, что мужчину, отбывшего наказание за свой поступок в виде двух лет колонии, на этот раз задержали за публикацию, которая была сделана раньше тех, за которые его судили.

Владимира Т. подозревают в нарушении статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

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В ноябре 2017 года Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Владимира Т. к двум годам лишения свободы за публикацию, которая была размещена в соцсети «ВКонтакте». В ней был размещен текст, касающийся ситуации на Украине, российской власти и президента РФ.

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