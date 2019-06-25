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Москва заняла второе место в рейтинге агрессивных городов

Общество

Первый — Ростов

Москва, 25 июня 2019, 16:00 — REGNUM  Рейтинг агрессивных городов России возглавил Ростов-на-Дону. Результаты голосования опубликовало агентство Zoom Market.

Второе место списка заняла Москва, третье у Челябинска. Также в группе лидеров находятся Казань, Элиста, Махачкала, Воронеж, Пермь, Омск и Волгоград. Наименее агрессивными оказались жители Симферополя, Сочи и Санкт-Петербурга.

Респондентам задавались вопросы, связанные с проявлениями агрессии ими и в отношении них. Выборка составила 3000 человек из 25 городов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми хамскими городами в России, где проживает наибольшее число граждан, проявляющих хамство по отношению к другим людям, стали Пермь, Челябинск и Саратов.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва оказалась среди лидеров в России по хамству

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