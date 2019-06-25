Пчеловоды Франции о погодных условиях в стране: «Катастрофические»

Париж, , 16:04 — REGNUM Производители мёда подняли тревогу во Франции 25 июня в ожидании «катастрофического» года, сообщает Ouest-France.

Ожидается, что погодные условия будут иметь серьезные последствия для производителей мёда.

«Пчелы ничего не собирают! В улье нет еды, пчеловоды вынуждены кормить их сиропом, потому что они могут умереть от голода», — заявили в движении по защите прав фермеров.

«Как правило, на этом этапе мы производим большую часть мёда, около 40−50%. Сейчас погодные условия катастрофические», — отметил Анри Клеман, официальный представитель и генеральный секретарь профсоюза пчеловодов Франции (UNAF).

По словам Анри Клемана, изменение климата оказывает большое влияние на производство мёда. На данный момент, количество производства сократилось и только французский регион Бретань «вышел почти сухим из воды».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции и ряде других европейских стран на неделе с 24 по 30 июня ожидается сильная жара. Температура воздуха может прогреться до 40 градусов по Цельсию.

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