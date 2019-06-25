Вышел новый трейлер хоррор-игры Silver Chains от якутских разработчиков

Якутск, , 15:37 — REGNUM В сеть выложили трейлер предстоящей игры Silver Chains, разработкой которой занимается студия Cracked Heads. Ролик был опубликован 24 июня на YouTube-канале компании.

Silver Chains — игра, выполненная в жанре психологического хоррора с элементами выживания. В центре повествования находится молодой человек по имени Питер. Однажды он попадает в аварию, после чего просыпается в доме, расположенном где-то в Англии. Ему предстоит выяснить, что произошло и где он на самом деле оказался.

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Релиз Silver Chains запланирован на 6 августа 2019 года, игра выйдет на платформах ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Стоит отметить, что Cracked Heads — это студия из Якутии. Изданием игры будет заниматься немецкая компания Headup Games.

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