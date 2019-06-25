Петербургские вузы готовы к приёмной кампании по новым правилам

Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Представители вузов и администрации Санкт-Петербурга сообщили о готовности к приему абитуриентов в соответствии с изменившимися в 2019 году правилами для поступающих, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в этом году отменена существовавшая ранее льгота для выпускников из Крыма и Севастополя. Теперь они поступают в российские вузы по результатам ЕГЭ наравне с другими абитуриентами.

Среди новшеств приемной кампании 2019 года можно отметить учёт индивидуальных достижений для абитуриентов, имеющих инвалидность. Теперь вузы в качестве индивидуальных достижений могут учитывать статус победителя чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс», в котором участвуют школьники с различными сложностями здоровья.

Несколько изменилась ситуация с целевым приемом. Заместитель председателя комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Анна Степанова отметила, что понятие «целевой прием» отменено. Теперь в вузах используют понятие «целевое обучение».

«Это такой пробный шаг, который будет испытываться. Вузы практически из этого процесса исключены, потому что в договоре вуз может даже не быть стороной этого договора. Основными сторонами договора являются работодатель и клиент, который будет поступать», — пояснила Анна Степанова.

Изменение в понимании целевого обучения прокомментировал и проректор по административной работе СПбГЭУ Сергей Микадзе: «Основное отличие от прошлых лет — это то, что теперь будет единый конкурс на целевое обучение. Раньше было чуть по-другому, как вы понимаете, заключали договора с правительством города, например, Санкт-Петербурга. И вот на этот договор находили человека, который поступал. Теперь такого нет».

Микадзе также добавил, что в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете учащиеся, которые имеют инвалидность 1, 2 группы, с этого года не предъявляют документ ИПР (индивидуальная программа реабилитации). Он прокомментировал значение этого решения:

«Есть своя особенность. Дело в том, что в этом документе всегда прописывалось, может ли он освоить эту программу обучения. Теперь мы, к сожалению не знаем. Потому что прекрасно понимаем, что инвалидность 1, 2 группы включает разные вещи. Есть сколиоз — инвалидность 2 группы, а есть нарушения психики — это уже другое».

Петербургское образование по-прежнему пользуется популярностью среди иногородних абитуриентов. Представители вузов Санкт-Петербурга также отмечают интерес иностранных студентов к различным программам обучения. Сейчас во многих вузах Санкт-Петербурга обучают специальностям, востребованным по всему миру, например, бизнес-аналитике.

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