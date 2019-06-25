В Крыму сохранилась лишь четверть неосвоенных территорий — учёные

Симферополь, , 15:13 — REGNUM В Крыму осталось 25% естественных территорий, а хищническое разрушение ландшафтов полуострова в связи с деятельностью карьеров для строительных нужд по-прежнему остаётся серьёзной проблемой полуострова. Такое мнение в своём обращении к руководству страны и республики высказал 25 июня председатель крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко.

«Некоторые карьеры буквально нависают над крышами домов, как например, в селе Пасечное Белогорского района (Баксанский карьер), или в Старом Крыму (гора Лысый Агармаш), порождая экологические и санитарно-гигиенические проблемы для населения», — отметил специалист.

Он также сообщил, что разрабатывается песчаная пересыпь на озере Сасык-Сиваш (Сакский район), работают драги по добыче песка на дне озера Донузлав.

«На существующие угрозы природе Крыма и населению неоднократно обращали внимание властей и широкой общественности наши активисты. Но, к сожалению, воз и ныне там. Пока что интересы бизнеса и сиюминутных экономических выгод превалируют над здравым смыслом, суть которого в том, что природа Крыма уникальна, природа Крыма уязвима. На полуострове сохранилось лишь 25% естественных — пока не разрушенных, хозяйственно не освоенных — территорий», — подчеркнул Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные Крыма обратились к властям страны с просьбой не допустить «расчленения» и хозяйственно-рекреационного освоения уникальной территории Крымского природного заповедника. По их словам, после его передачи в федеральную собственность природоохранный статус заповедника понизили до национального парка, где возможны хозяйственная и рекреационная деятельность.

Теперь там планируется создание туристических палаточных городков, осуществление 45 видов туризма (включая джиппинг и квадроциклы), проведение фестивалей и массовых спортивных мероприятий.

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