«Прямую линию» с Путиным посмотрел почти 21 млн пользователей соцсетей

Москва, , 15:12 — REGNUM Около 21 млн пользователей посмотрели «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая транслировалась в социальных сетях. Об этом говорится в исследовании Института развития интернета (ИРИ).

Программа побила рекорд популярности в интернете, набрав в поисковых системах «Яндекс» и Google более 400 тыс. запросов в течение дня. Слова «прямая линия» 20 июня оказались наиболее популярным запросом российских пользователей за пять лет.

Большинство пользователей искали ссылки на трансляцию в сети, пояснили эксперты.

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В 2019 году трансляцию посмотрели 20,7 млн человек, что в 1,5 раза больше прошлогоднего показателя. Для этого воспользовались «Одноклассниками» 8,6 млн человек, соцсетью «Вконтакте» — 8,4 млн, сайтом YouTube — 3,7 млн пользователей.

После программы в сети чаще всего обсуждали вопрос президенту от блогера Амирана Сардарова. Обращение касалось суверенного интернета, однако в конце блогер рассказал о продаже шаурмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Путин отвечал на вопросы граждан в 17-й раз. Передача длилась чуть более четырех часов, глава государства ответил на 81 вопрос.

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