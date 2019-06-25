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В Челябинске 59-летнюю женщину обвинили в оправдании терроризма

Общество

Она оставила соответствующий комментарий в соцсети «ВКонтакте»

Челябинск, 25 июня 2019, 15:01 — REGNUM  В отношении 59-летней жительницы Челябинска завели уголовное дело за публичное оправдание терроризма. Об этом сегодня, 25 июня сообщил Znak.

По имеющейся у издания информации, она оставила в соцсети «ВКонтакте» комментарий, оправдывающий действия Михаила Жлобицкого, подорвавшегося себя в здании ФСБ Архангельска. Публикацию заметили сотрудники центра противодействия экстремизму.

Женщина дала подписку о невыезде, пояснив, что решила оставить комментарий, находясь в эмоциональном состоянии, она добавила, что сейчас раскаивается в содеянном. Стоит отметить, что ИА REGNUM не смогло найти информацию о произошедшем в официальных источниках.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что суд Белгорода приговорил выходца из Таджикистана 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима за призывы к терроризму. Мужчина создал канал на одном из видеохостингов, где размещал ролики, в которых призывал вести вооруженную борьбу против людей иного вероисповедания.

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