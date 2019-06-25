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ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Общество

У входа скопились люди

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Верховный суд

Москва, 25 июня 2019, 14:57 — REGNUM  В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.

У здания суда собрали люди — экологи и активисты, протестующие против строительства полигона отходов. ВС РФ примет решение по апелляции, поданной властями Архангельской области.

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным. Инициаторы голосования хотят узнать мнение жителей по вопросу полного запрета на ввоз мусора из других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, точка невозврата в попытках выстроить диалог власти и общества по проекту «Шиес» пройдена, заявил со сцены форума Общественной палаты РФ «Сообщество» в Архангельске активист Олег Мандрыкин.

Читайте ранее в этом сюжете: Защитник Шиеса сорвал аплодисменты на форуме Общественной палаты

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