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Матери Олеся Бузины не разрешили встретиться с Зеленским

Общество

Чиновники прислали очередную отписку

Киев, 25 июня 2019, 15:04 — REGNUM  Мать убитого украинского писателя и журналиста Олеся Бузины Валентина Бузина получила ответ на просьбу о личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил её адвокат Ренат Кузьмин 24 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Администрация президента Украины прислала письмо, в котором было сказано, что просьба о личном приёме направлена генеральному прокурору Юрию Луценко. На двух страницах документа описан порядок осуществления личного приёма государственными органами и должностными лицами.

«Вот вам… Вроде и отказал, а какое уважение к народу», — иронизирует адвокат.

Он заявил, что обязательно преодолеет с матерью убитого писателя все преграды, отстоит все очереди и добьётся её встречи с Зеленским.

«Приглашаем журналистов пройти этот путь вместе с нами», — написал Кузьмин.

Напомним, Олесь Бузина был убит во дворе своего дома в 2015 году. Его убийцы до сих пор не наказаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР выпустили почтовый блок, посвящённый писателю.

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