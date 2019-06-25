Самолет с именем тверского поэта пополнит авиапарк «Аэрофлота»

Тверь, , 14:42 — REGNUM Самолет с именем поэта Андрея Дмитриевича Дементьева, уроженца Тверской области, в ближайшее время пополнит авиационный парк ПАО «Аэрофлот». Решение было принято на заседании правления компании. Обращение с инициативой о присвоении одному из воздушных судов имени Андрея Дементьева направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Андрей Дементьев всегда был родным человеком для Тверской области, здесь он родился, вырос, провел свою молодость. Память о нём, его творчестве — это память о целой эпохе», — считает Игорь Руденя.

Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дементьев — один из самых известных отечественных поэтов второй половины XX века. Издал более 50 книг стихов, которые переведены на разные языки мира. Многие произведения автора положены на музыку и являются классическими песнями отечественной эстрады.

26 июня 2019 года Дом поэзии Андрея Дементьева приглашает всех почитателей творчества знаменитого земляка на день открытых дверей. Мероприятие приурочено к Дню памяти Андрея Дементьева, который ушёл из жизни 26 июня 2018года.

Двери Дома поэзии будут открыты для гостей с 10:00. В 12:00 из Общественной палаты РФ состоится прямая трансляция торжественной церемонии гашения художественного конверта в честь Андрея Дементьева. В 13:00 в сквере у Дома поэзии начнётся концерт, участие в котором примут артисты Тверской академической областной филармонии.

По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии. Им были заложены традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии, проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», который в 2019 году состоялся 21 марта.

2 ноября 2018 года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день депутаты Тверской городской думы приняли решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева.