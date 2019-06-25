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Нерестилища осетра на Волге потеряны на 80% — Генпрокуратура

Общество

Сине-зеленые водоросли, вытесняющие живые организмы, развиваются из-за сбрасываемых в бассейн сточных вод

Нерестилища осетра на Волге потеряны на 80% — Генпрокуратура
Hans
Осетр

Москва, 25 июня 2019, 14:39 — REGNUM  Естественные нерестилища осетра в бассейне реки Волга потеряны на 80%. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук в ходе межведомственного совещания «О состоянии законности и дополнительных мерах по обеспечению правопорядка в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов».

«Угрожающая ситуация складывается на реке Волга», — сказал Паламарчук.

По его словам, на Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, на 40% — нерестилища севрюги, на 92% — белуги. При этом Паламарчук добавил, что некоторые виды рыб полностью исчезли.

По его словам, сине-зеленые водоросли, вытесняющие живые организмы, развиваются из-за сбрасываемых в бассейн в огромном количестве сточных вод.

Напомним, в мае 2019 г. пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России сообщила, что в России в будущем могут перестать существовать сразу несколько видов животных. Так, под угрозой исчезновения оказались сайгак и переднеазиатский леопард.

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