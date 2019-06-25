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Спикер гордумы Екатеринбурга пока не готов возвращать прямые выборы мэра

Общество

«Сейчас об этом судить сложно и рано»

Екатеринбург, 25 июня 2019, 14:37 — REGNUM  Думать о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга пока рано. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спикер считает, что ещё не прошёл тот срок, когда можно выносить оценки.

«Сейчас об этом судить сложно и рано. Мэр проработал лишь восемь месяцев. Должен пройти срок в полтора или два года!» — считает Володин.

Однако по прошествии срока депутаты планируют решить, какая форма выборов городского главы их устраивает больше.

Ранее законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга внесли в свердловское заксобрание. Депутаты должны будут рассмотреть проект закона осенью.

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