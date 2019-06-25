В Бурятии отремонтируют церкви старообрядцев к 400-летию протопопа Аввакума

Улан-Удэ, , 14:40 — REGNUM К 400-летнему юбилею протопопа Аввакума в Бурятии отремонтируют старообрядческие храмы и проведут фестиваль. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, на подготовку к юбилейной дате планируется потратить порядка 35,5 млн рублей, из них 13,8 млн рублей — из республиканского бюджета.

План из 25 мероприятий разделен на три направления.

«Блок культурно-массовых мероприятий предусматривает проведение международного фестиваля-конкурса фольклора старообрядческих художественных коллективов, ярмарки изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, республиканского смотра-конкурса культуры и быта семейских, передвижной выставочной экспозиции «Семейская горница», — сообщили в пресс-службе.

Во второй блок войдут научные и образовательные мероприятия, такие как научно-практические конференции, посвященные истории и современности старообрядчества, а также издание книг и учебно-методического комплекса для детей дошкольного возраста.

Кроме того, запланировано строительство часовни во имя протопопа Аввакума и установка памятного знака у Древлеправославного Храма Рождества Господня в Улан-Удэ. Другие старообрядческие храмы на территории республики будут отремонтированы и благоустроены.

Напомним, крупнейший деятель старообрядчества протопоп Аввакум в одной из ссылок пять лет провел на территории современной Бурятии. Первые старообрядцы прибыли сюда более 250 лет назад, а из-за того, что переселялись они большими семьями, их назвали семейскими. Сегодня традиционная народная культура семейских-старообрядцев Бурятии признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.

Юбилейные мероприятия в честь 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума пройдут по всей России и в республике в 2020 году. В частности, торжества пройдут также в Калужской области.

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