Представители индонезийской диаспоры из 15 стран собрались в Берлине

Берлин, , 14:35 — REGNUM Представители индонезийской диаспоры из 15 европейских стран, включая Австрию, Бельгию, Нидерланды, Данию, Исландию, Финляндию, Венгрию, Великобританию, Германию, Норвегию, Францию, Португалию, Испанию, Швецию и Швейцарию, приняли участие в общей встрече диаспоры, проходившей в Берлине, сообщает Antaranews.

Известно, что на собрании индонезийской диаспоры состоялась дискуссия, в которой приняли участие несколько докладчиков, в том числе Губернатор Центральной Явы Ганджар Праново.

Докладчики призвали индонезийскую диаспору объединиться для развития Индонезии и быть готовыми приветствовать промышленную революцию 4.0. В завершении дискуссии, выступающим подарили памятные подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае правительства Индонезии и Германии подписали грантовый контракт на 37 млн евро, который охватывает четыре программы в области управления, технического и профессионального обучения, охраны окружающей среды и биоразнообразия.

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