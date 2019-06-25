Учёные бьют тревогу: Крымский природный заповедник — на грани уничтожения

Симферополь, , 14:33 — REGNUM Более 70 учёных Крыма обратились к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и руководству Крыма с просьбой не допустить «расчленения» и хозяйственно-рекреационного освоения уникальной территории Крымского природного заповедника. Об этом 25 июня на своей странице в Facebook сообщил крымский эколог и биолог Альфред Дулицкий.

«В сентябре 2018 года появилось постановление правительства РФ «О создании особо охраняемых природных территорий федерального значения на территории Республики Крым». Крымский природный заповедник был передан в федеральную собственность, но природоохранный статус его был понижен до национального парка, где возможны хозяйственная и рекреационная деятельность. И вот уже в начале текущего года появляется проект функционального зонирования национального парка, где предлагается разделение территории на заповедную (особо охраняемую), хозяйственную и рекреационную. При этом 40% территории «уходят» под хозяйственную и рекреационную деятельность», — отметил председатель крымской республиканской ассоциации «Экология и мир», профессор Виктор Тарасенко.

По его словам, на ныне заповедной территории, сохраняющей в неприкосновенности уникальную краснокнижную крымскую флору и фауну, а также воспроизводящую дефицитные водные ресурсы, планируется создание туристических палаточных городков, осуществление 45 видов туризма (включая джиппинг и квадроциклы), проведение фестивалей, массовых спортивных мероприятий.

Крымские учёные уверены — преобразование местного природного заповедника в национальный парк по предлагаемой схеме зонирования ничем не обосновано, противоречит законодательству Российской Федерации и губительно для природы горного Крыма.

«Эту позицию поддерживают около 70 ведущих учёных Крыма, подписавшихся под обращением к руководству страны. На состоявшихся недавно заседаниях президиума Крымской академии наук и правления крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» была высказана аналогичная позиция — о недопустимости «расчленения» и хозяйственно-рекреационного освоения уникальной заповедной территории Горного Крыма», — подчеркнул Тарасенко.

Альфред Дулицкий также напомнил, что крымский заповедник — один из пионеров заповедного дела в нашей стране и в мире.

«Краса и гордость царской России, Советского Союза и постсоветской нынешней России ещё не убита… Но приговор озвучен, и даже уже наброшена петля не шею. Осталось чуть-чуть — выбить подставку из-под ног приговорённого. Горько это видеть, сознавать и чувствовать безразличие руководителей страны к такому удивительному варварству, чем-то похожему на события с остатками цивилизации в древней Пальмире в Сирии», — написал на своей странице в Facebook специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство природных ресурсов и экологии РФ исключило крымскую сосну из списка краснокнижных растений, сохранившихся на территории республики.

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