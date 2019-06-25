Кадетские классы откроют дополнительно в 31 школе Москвы — Собянин

Москва, , 14:28 — REGNUM В Москве откроют дополнительно кадетские классы в 31 школе, сообщил 25 июня мэр столицы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте».

По словам главы города, сейчас конкурс в кадетские классы составляет четыре человека на одно место, поэтому с нового года запланировано открытие новых классов.

«В Москве впервые прошёл выпускной в кадетских классах. За пять лет основы военных профессий изучили 1500 школьников. Они сами отмечают, что стали более собранными — дисциплина», — написал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве большинство детских садов начнут принимать малышей младше трёх лет. Теперь отдать ребенка в детсад можно будут с двух лет четырех месяцев.

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