Стартовало тестирование военного шутера «Калибр» от Wargaming и 1C

Москва, , 14:25 — REGNUM Стартовал закрытый бета-тест онлайн-шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) «Калибр», разработкой которого занимались компании Wargaming и 1C Game Studios. Соответствующее объявление было размещено 24 июня на сайте проекта.

Желающие принять участие в тестировании могут оставить на сайте свой email, возможно, их заявка будет удовлетворена. Стоит отметить, что старт тестирования был приурочен к началу работы форума «Армия-2019».

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Напомним, «Калибр» представляет собой военный шутер, в котором геймеры могут выступить в роли бойца спецназа. Ранее разработчики сообщили, что на форуме «Армия-2019» будут работать павильоны для PvE (игра против компьютера) и PvP-боёв (PvP — игра против человека).

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