На рынках Танзании запретили торговать вместе с малолетними детьми

Моши, Танзания, , 14:04 — REGNUM Руководство рынка Memorial в муниципалитете Моши области Килиманджаро намерено сотрудничать с полицией, чтобы реализовать введенный запрет на торговлю совместно с малолетними детьми. Ограничение касается детей младше пяти лет, передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление председателя рынка Годфрея Шайо от 24 июня.

Мера были принята в рамках инициативы по лучшему воспитанию и развитию детей, проведенной объединением журналистов Танзании и ирландским институтом СIC.

«Если вы придете на рынок в пять часов вечера, вы увидите, что многие родители стоят за прилавком вместе со своими маленькими детьми, это жестокость, которая повлияет на здоровье ребенка», — заявил Шайо.

Перед тем как начать непосредственную реализацию запрета, руководство рынка проведет с торговцами разъяснительные беседы о вреде подобного отношения к детям.