Вторник, 25 Июня 2019 года
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На рынках Танзании запретили торговать вместе с малолетними детьми

Общество

Эксперты считают, что торговля в сопровождении детей — жестокость, которая также может иметь негативные последствия для здоровья ребенка

Моши, Танзания, 25 июня 2019, 14:04 — REGNUM  Руководство рынка Memorial в муниципалитете Моши области Килиманджаро намерено сотрудничать с полицией, чтобы реализовать введенный запрет на торговлю совместно с малолетними детьми. Ограничение касается детей младше пяти лет, передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление председателя рынка Годфрея Шайо от 24 июня.

Мера были принята в рамках инициативы по лучшему воспитанию и развитию детей, проведенной объединением журналистов Танзании и ирландским институтом СIC.

«Если вы придете на рынок в пять часов вечера, вы увидите, что многие родители стоят за прилавком вместе со своими маленькими детьми, это жестокость, которая повлияет на здоровье ребенка», — заявил Шайо.

Перед тем как начать непосредственную реализацию запрета, руководство рынка проведет с торговцами разъяснительные беседы о вреде подобного отношения к детям.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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