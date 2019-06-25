Украинского олигарха Фирташа могут экстрадировать в США

Вена, 25 июня 2019, 14:02 — REGNUM В Вене начался суд над украинским олигархом Дмитрием Фирташем, решается вопрос о его экстрадиции в США, сообщило 25 июня издание «Экономическая правда».
Для поддержки Фирташа в Австрию прилетели депутаты Верховной рады Сергей Лёвочкин и Михаил Папиев.
«Я здесь тоже как друг, приехал поддержать. Уверен, что Дмитрий Фирташ ни в чём не виноват», — заявил Папиев.
Решение суда не окончательно, его можно будет обжаловать.
Напомним, американцы обвиняют Фирташа в попытке дать взятку в Индии в размере $18,5 млн для добычи титановой руды, которую олигарх планировал продавать в США. Если Фирташ окажется в США, ему угрожает до 50 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Читайте также: Австрия готовится выдать США украинского олигарха Фирташа