Украинского олигарха Фирташа могут экстрадировать в США

Вена, , 14:02 — REGNUM В Вене начался суд над украинским олигархом Дмитрием Фирташем, решается вопрос о его экстрадиции в США, сообщило 25 июня издание «Экономическая правда».

Для поддержки Фирташа в Австрию прилетели депутаты Верховной рады Сергей Лёвочкин и Михаил Папиев.

«Я здесь тоже как друг, приехал поддержать. Уверен, что Дмитрий Фирташ ни в чём не виноват», — заявил Папиев.

Решение суда не окончательно, его можно будет обжаловать.

Напомним, американцы обвиняют Фирташа в попытке дать взятку в Индии в размере $18,5 млн для добычи титановой руды, которую олигарх планировал продавать в США. Если Фирташ окажется в США, ему угрожает до 50 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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