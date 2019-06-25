Названа очередная дата открытия нового зоопарка Перми

Пермь, , 13:55 — REGNUM Строящийся в Перми новый зоопарк находится в высокой степени готовности. Сейчас рабочие заканчивают обустройство коммуникаций и после этого буду проведены работы по благоустройству, сообщил на пресс-конференции губернатор Прикамья Максим Решетников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, на части объектов благоустройство уже идёт. Всего в зоопарке более 50 объектов. Каждый из них будут вводить в эксплуатацию после разрешения стройнадзора. Часть корпусов уже готова.

«В целом мы ориентируемся на переселение зверей весной 2002 года», — сказал Решетников.

Отметим, зоопарк в Перми существует с 1920-х годов. В 1960-е планировалось перенести его на новое место. Но проект был приостановлен из-за нехватки средств. В 2017 году началось строительство нового зоопарка в нагорном микрорайоне. Стоимость работ составляет порядка 1,8 млрд рублей.

Строительство ведёт компания «РЖДстрой». Сдать объект планировалось ещё в 2018 году, но пока этого не произошло.