Проехать через центр Пскова в Ганзейские дни будет «почти невозможно»

Псков, , 13:49 — REGNUM В центре Пскова на время проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени будет ограничено движение автотранспорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, ограничение движение предусмотрено на трёх городских территориях, при этом одна из них станет полностью пешеходной уже за сутки до начала праздничных мероприятий: с 8 утра 26 июня. Движение автотранспорта закроют здесь до 7 утра 1 июля.

Ряд территорий в центре Пскова будет доступен для транспорта только по специальным пропускам. Информационный представитель администрации Пскова по Ганзейским дням Артем Татаренко сообщил, что всего выпущено 2,5 тыс. пропусков для автомобилей, но заявок было больше — более 8 тысяч.

Татаренко предложил в дни праздника передвигаться пешком.

«Всё равно проехать через центр будет почти невозможно». Артем Татаренко

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени откроются в Пскове в 15:00 27 июня и продлятся до 30 июня. В эти дни в Пскове пройдут Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», Международные кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции, мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник.

Напомним, Псков ожидает наплыва туристов. В составе официальных делегаций в город прибудут около 1,6 тыс. человек из 88 городов Ганзейского Союза Нового времени, в который сейчас входят 192 города из 16 стран Европы.

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