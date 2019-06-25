Вторник, 25 Июня 2019 года
13:47:56 МСК

Во Франции прошел протест против ликвидации рабочих мест в медучрежениях

Общество

Больница в Шербурге ликвидирует 10% рабочей силы с 2019 по 2022 годы, чтобы сократить ежегодный дефицит

Париж, 25 июня 2019, 13:47 — REGNUM  Порядка ста жителей Франции собрались в городе Кан, расположенном на северо-западе Франции, чтобы выступить против ликвидации рабочих мест в медучреждениях, в частности больницы Шербурга, сообщает Le Figaro.

«В больнице Шербурга руководство ликвидирует 200 рабочих мест после того, как шесть лет назад уволила 180 работников. Мы подвергаем риску здоровье людей», — заявил представитель профсоюза Всеобщей конфедерации труда Жан-Мишель Кэтрин.

Известно, что больница в Шербурге с 2019 по 2022 годы ликвидирует 200 должностей, или 10% рабочей силы, чтобы сократить ежегодный дефицит (11 млн евро или 6% своего бюджета).

«С сокращением рабочих мест слово «забота» оказывается в мусорном ведре», — заявила журналистам одна из протестующих, медсестра больницы Шербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономисты предложили правительству Франции легализовать каннабис, а полученную прибыть направить на создание рабочих мест в стране.

Читайте также: Во Франции экономисты предложили правительству легализовать каннабис

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты во Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить