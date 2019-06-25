Во Франции прошел протест против ликвидации рабочих мест в медучрежениях

Париж, , 13:47 — REGNUM Порядка ста жителей Франции собрались в городе Кан, расположенном на северо-западе Франции, чтобы выступить против ликвидации рабочих мест в медучреждениях, в частности больницы Шербурга, сообщает Le Figaro.

«В больнице Шербурга руководство ликвидирует 200 рабочих мест после того, как шесть лет назад уволила 180 работников. Мы подвергаем риску здоровье людей», — заявил представитель профсоюза Всеобщей конфедерации труда Жан-Мишель Кэтрин.

Известно, что больница в Шербурге с 2019 по 2022 годы ликвидирует 200 должностей, или 10% рабочей силы, чтобы сократить ежегодный дефицит (11 млн евро или 6% своего бюджета).

«С сокращением рабочих мест слово «забота» оказывается в мусорном ведре», — заявила журналистам одна из протестующих, медсестра больницы Шербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономисты предложили правительству Франции легализовать каннабис, а полученную прибыть направить на создание рабочих мест в стране.

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