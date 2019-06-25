Вторник, 25 Июня 2019 года
14:01:52 МСК

Спецслужбы Казахстана эвакуировали из Сирии 524 человека

Общество

Граждане Казахстана вернулись в рамках трех этапов гуманитарной операции «Жусан»

Нур-Султан, 25 июня 2019, 13:52 — REGNUM  Из Сирии в Казахстан вернулись 524 человека, в том числе 137 женщин и 357 детей. Об этом 25 июня заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев на встрече с населением, сообщает агентство «Казинформ».

Министр напомнил, что граждане Казахстана вернулись в рамках трех этапов гуманитарной операции «Жусан», которую провели органы национальной безопасности республики.

«Нашим министерством совместно с акиматами (администрациями регионов Казахстана — примечание ИА REGNUM ) всем прибывшим оказывается медицинская, психологическая, правовая и социальная помощь», — добавил Абаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 и 9 мая спецслужбы Казахстана эвакуировали из Сирии 231 гражданина республики, в том числе 156 детей. 6 января из Сирии были эвакуированы 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей, 11 женщин и 6 мужчин.

Читайте также: Более 200 граждан Казахстана эвакуировали из Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить