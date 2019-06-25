Спецслужбы Казахстана эвакуировали из Сирии 524 человека

Нур-Султан, , 13:52 — REGNUM Из Сирии в Казахстан вернулись 524 человека, в том числе 137 женщин и 357 детей. Об этом 25 июня заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев на встрече с населением, сообщает агентство «Казинформ».

Министр напомнил, что граждане Казахстана вернулись в рамках трех этапов гуманитарной операции «Жусан», которую провели органы национальной безопасности республики.

«Нашим министерством совместно с акиматами (администрациями регионов Казахстана — примечание ИА REGNUM ) всем прибывшим оказывается медицинская, психологическая, правовая и социальная помощь», — добавил Абаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 и 9 мая спецслужбы Казахстана эвакуировали из Сирии 231 гражданина республики, в том числе 156 детей. 6 января из Сирии были эвакуированы 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей, 11 женщин и 6 мужчин.

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