Порошенко готов официально купить телеканал «Прямой» — депутат Рады

Киев, , 13:55 — REGNUM Бывший президент Украины готов выкупить телеканал «Прямой» у его номинального собственника, заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, сообщил 24 июня ресурс «Детектор медиа».

Она отметила, что на встрече с коллективом телеканала, Порошенко пообещал не продавать его Виктору Медведчуку, а если у «собственника» канала Владимира Макеенко возникнут проблемы, он готов его купить.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Порошенко владеет не только «Пятым каналом», но и телеканалом «Прямой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече с коллективом «Прямого», Порошенко подтвердил, что контролирует телеканал.

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