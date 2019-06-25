Почти 20 тыс. жителей Новгородской области стали невыездными из-за долгов

Великий Новгород, , 13:21 — REGNUM В Новгородской области 19 917 жителей ограничены в своём праве выезда за пределы Российской Федерации из-за накопленных долгов. Об этом ИА REGNUM сегодня, 25 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В управлении отметили, что эта мера принимается судебными приставами всё чаще: так, например, весной 2019 года в праве выезда за границу были ограничены около 15 тыс. жителей Новгородской области.

«Нередко именно эта мера позволяет добиться уплаты алиментов, штрафов и налогов», — пояснили в региональном управлении ФСПП.

В ведомстве напомнили, что эта мера применяется к должникам по разным категориям платежей, если сумма задолженности превышает 10 тыс. рублей, а срок неуплаты превышает два месяца.