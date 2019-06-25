Вторник, 25 Июня 2019 года
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Почти 20 тыс. жителей Новгородской области стали невыездными из-за долгов

Общество

Таким образом приставы добиваются уплаты алиментов, штрафов и налогов

Великий Новгород, 25 июня 2019, 13:21 — REGNUM  В Новгородской области 19 917 жителей ограничены в своём праве выезда за пределы Российской Федерации из-за накопленных долгов. Об этом ИА REGNUM сегодня, 25 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В управлении отметили, что эта мера принимается судебными приставами всё чаще: так, например, весной 2019 года в праве выезда за границу были ограничены около 15 тыс. жителей Новгородской области.

«Нередко именно эта мера позволяет добиться уплаты алиментов, штрафов и налогов», — пояснили в региональном управлении ФСПП.

В ведомстве напомнили, что эта мера применяется к должникам по разным категориям платежей, если сумма задолженности превышает 10 тыс. рублей, а срок неуплаты превышает два месяца.

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Деятельность судебных приставов
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