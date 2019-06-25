Вильфанд назвал сроки наступления самых жарких дней лета

Москва, , 13:20 — REGNUM Самые жаркие летние дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа, сообщил 25 июня научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью «Российской газете».

Вместе с тем Вильфанд отметил, что самые жаркие дни лета по климату ожидаются 31 июля и 1 августа. Если говорить о декаде, то в средней полосе жара наступит с 26 июля по 5 августа.

«Нас еще ждет много теплых прекрасных дней впереди», — уточнил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество дало рекомендации по выбору напитков в жару. Так, в жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Для утоления жажды подходит минеральная или питьевая вода, тогда как лечебно-столовая используется, скорее, в лечебных целях.

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