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Вильфанд назвал сроки наступления самых жарких дней лета

Общество

Самые жаркие дни лета по климату ожидаются 31 июля и 1 августа

Москва, 25 июня 2019, 13:20 — REGNUM  Самые жаркие летние дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа, сообщил 25 июня научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью «Российской газете».

Вместе с тем Вильфанд отметил, что самые жаркие дни лета по климату ожидаются 31 июля и 1 августа. Если говорить о декаде, то в средней полосе жара наступит с 26 июля по 5 августа.

«Нас еще ждет много теплых прекрасных дней впереди», — уточнил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество дало рекомендации по выбору напитков в жару. Так, в жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Для утоления жажды подходит минеральная или питьевая вода, тогда как лечебно-столовая используется, скорее, в лечебных целях.

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Жара, засуха
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