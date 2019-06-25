Техас: детей мигрантов перевезли из «ужасных клеток» в нормальные условия

Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Около 250 детей-мигрантов вывезли из Техаса, где они пребывали в условиях скученности, на переполненной пограничной станции в течение нескольких недель, 25 июня передает ВВС.

Адвокаты, получившие по решению суда доступ к детям, сообщили, что они были «сильно запущены».

Один из них рассказал в интервью ВВС, что дети были «заперты в ужасных клетках, с открытым туалетом посреди комнаты», где они ели и спали.

Многие родители, преимущественно из Центральной Америки, при пересечении границы с США в 2018 году были разлучены со своими детьми.

Также пограничный патруль в Техасе сообщил о гибели семи мигрантов, в том числе двух младенцев и малыша, которые, по-видимому, пытались обойти иммиграционную систему.

— Никто не заботился об этих детях… их не мыли и не купали, — рассказал ВВС профессор Уоррен Бинфорд из Университета Уильяметта в Орегоне после посещения этих детей в Клинт-центре в Техасе. — Несколько сотен детей содержались на складе, который был недавно построен на территории объекта.

Дети заперты без присмотра взрослых, они просто лежат на земле на подстилках. Элора Мукерджи, другой адвокат, посетивший объект, сказала в интервью CBS News: «На них была та же грязная одежда, в которой они пересекли границу. Это унизительно, и бесчеловечно, и не должно происходить в Америке».

В пограничной службе признали, что их «объекты не были предназначены для размещения уязвимых групп населения, исрочно необходимо дополнительное гуманитарное финансирование для урегулирования этого кризиса». «Таможенная и Пограничная охрана США использует наши ограниченные ресурсы для обеспечения наилучшего ухода за теми, кто находится под нашей опекой, особенно детьми», — говорится в заявлении.

Агентство сообщило, что оно перевело детей в более подходящие учреждения, как только освободилось место. В понедельник представитель Демократической партии Вероника Эскобар, подвергшая резкой критике условия, в которых находились дети, сказала, что ей передали, что только 30 детей остались в Клинт-центре.

Изъятие детей мигрантов у родителей началось в 2018 году в рамках новой политики «нулевой терпимости» администрации президента Дональда Трампа. Почти 3000 детей разлучили с родителями, прежде чем она была приостановлена. В соответствии с политикой, объявленной в мае 2018 года, тех, кто незаконно пересекает границу, подвергают преследованию в судебном порядке, а их дети подлежат опеке. Однако в Счетная палата США сообщили, что ни министерство внутренней безопасности, ни министерство здравоохранения и социальных служб не знали о политике до ее публичного объявления и поэтому не были готовы к увеличению числа детей из семей мигрантов.

Вследствие установленных США ограничений на количество претендентов на убежище в день, период ожидания может растягиваться на месяцы, а некоторые мигранты с семьями предпринимают опасные попытки пересечь границу нелегально или с помощью контрабандистов.

Семь человек, найденных мертвыми на этой неделе пограничным патрулем США, включали женщину и ее трех детей, которые, как полагали, умерли от теплового удара и обезвоживания, сообщает агентство Рейтер. Еще двое мужчин и неопознанное тело были найдены 19−20 июня в двух разных местах.