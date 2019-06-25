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Сын Бари Алибасова опроверг сообщения об инсценировке отравления отца

Общество

Распространение информации о «фейковом отравлении» отца Алибасов-младший связывает с пиар-кампанией личного врача продюсера

Москва, 25 июня 2019, 13:27 — REGNUM  Сын продюсера Бари Алибасова опроверг сообщения некоторых СМИ об инсценировке отравления своего отца. Об этом 25 июня сообщает издание «Ридус».

Младший сын Бари Алибасова сообщил, что в научно-исследовательском институте имени Склифосовского, где лечился продюсер, готовы подтвердить диагноз.

Распространение информации о «фейковом отравлении» отца Алибасов-младший связывает с пиар-кампанией личного врача продюсера — диетолога Марият Мухиной.

По словам младшего сына Алибасова, диетолог заходила домой к отцу делать укол.

«Но, проникнув в квартиру, она наснимала много всего. Вместе с Первым каналом они сделали просто фейковую передачу. И оттуда сейчас вся информация и идет, насколько я понимаю», — сообщил Алибасов-младший.

Он добавил, что сейчас продюсер чувствует себя гораздо лучше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявил, что история с отравлением Бари Алибасова имеет множество несоответствий. По словам врача, после ожога пищевода четвёрной степени больного не могут выписать из больницы через полмесяца. В таких случаях речь идёт о полном разрушении пищевода, отметил специалист.

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