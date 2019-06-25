Узбекистан отменил восемь пассажирских поездов из-за взрывов в Арыси

Ташкент, , 13:08 — REGNUM Национальная компания «Узбекистанские железные дороги» (УЖД) приостановила сообщение восьми пассажирских поездов из-за взрывов боеприпасов в городе Арыси Туркестанской области Казахстана. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе УЖД.

Отмечается, что график движения поездов будет восстановлен после возобновления движения поездов через станцию Арысь. Пассажиры всех восьми маршрутов могут вернуть полную стоимость билета, добавили в компании.

УЖД приостановило движение поездов Ташкент — Москва, Андижан — Москва, Алма-Ата — Ташкент, Алма-Ата — Нукус и четырех поездов из Ташкента в Казань, Новосибирск, Уфу и Челябинск.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня девять групп саперов министерства обороны Казахстана приступили к разминированию города Арыси. В первую очередь проводится очистка железнодорожных путей и жилых зданий города.

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