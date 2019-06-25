Apple обвинила Spotify в преувеличении размера комиссионных выплат

Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Apple в ответ на претензии Spotify заявила, что музыкальный потоковый сервис преувеличивает размер комиссионных сборов, которые он платит за присутствие в App Store. Об этом 25 июня сообщил портал TechCrunch.

Компания обратила внимание на то, что Spotify, имея около 100 млн подписчиков, в реальности отчисляет комиссию в размере 15% только за 680 тыс. из них, что составляет около 0,5%. При этом Apple подчеркнула, что потоковый сервис сейчас не платит полную ставку (30%) ни за одного из своих подписчиков. Представители Spotify пока что никак не прокомментировали это заявление.

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Напомним, ранее Spotify обвинила Apple в том, что она использует свой онлайн-магазин приложений App Store как инструмент подавления конкуренции. Стоит отметить, что в жалобе, поданной Spotify властям ЕС против Apple, потоковый сервис указывает не только на размер комиссионных сборов, но и на другие методы, применяемые Apple.

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