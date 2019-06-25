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В Татарии число наркоманов выросло почти на 0,5%

Общество

По итогам прошлого года количество граждан, употребляющих наркотики, снизилось более чем на 1%

В Татарии число наркоманов выросло почти на 0,5%
Цитата из х∕ф «Реквием по мечте». Реж. Даррен Аронофски. 2000. США
Парочка наркоманов

Казань, 25 июня 2019, 12:48 — REGNUM  В Татарии по итогам I квартала 2019 года число наркоманов выросло почти на 0,5%. Количество наркопотребителей в январе-марте увеличилось с 17 628 до 17 715 человек. Об этом стало известно на конференции, посвященной Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Причём по итогам прошло года число наркоманов в республике снизилось с 17 956 до 17 628 или на 1,8%, сообщает «Реальное время».

По словам начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики Вадима Костюнина, в течение пяти месяцев пресекли 1741 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество наркопреступлений выросло на 12,4%.

В республике с начала года была пресечена деятельность четырёх нарколабораторий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2018 года наиболее неблагоприятными с точки зрения употребления наркотических средств российскими регионами стали Московская и Челябинская области, а также Хакасия.

Наиболее свободными от наркотиков регионами являются Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Чечня. Годом ранее НАО занимал 14-е место, Чечня — четвертое, а Архангельская область — первое.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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