Президент Таджикистана открыл площадь Государственного флага и герба

Душанбе, , 12:57 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл площадь Государственного флага и Государственного герба в Таджикабаде, сообщили 25 июня в пресс-службе главы государства.

Рахмон прибыл в Таджикабадский район для открытия новых объектов. В частности, президент открыл новое административное здание местных электросетей и подарил рабочим две служебные машины. Президент также ознакомился с ходом строительства парка Культуры и отдыха.

Отметим, площадь Государственного флага и Государственного герба построена на 1,3 га земли. Высота флага составляет 35 метров, длина полотна — 10 метров, ширина — 5 метров, высота флагштока — 18 метров.