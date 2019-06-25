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Президент Таджикистана открыл площадь Государственного флага и герба

Общество

Эмомали Рахмон прибыл в Таджикабадский район для открытия новых объектов

Душанбе, 25 июня 2019, 12:57 — REGNUM  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл площадь Государственного флага и Государственного герба в Таджикабаде, сообщили 25 июня в пресс-службе главы государства.

Рахмон прибыл в Таджикабадский район для открытия новых объектов. В частности, президент открыл новое административное здание местных электросетей и подарил рабочим две служебные машины. Президент также ознакомился с ходом строительства парка Культуры и отдыха.

Отметим, площадь Государственного флага и Государственного герба построена на 1,3 га земли. Высота флага составляет 35 метров, длина полотна — 10 метров, ширина — 5 метров, высота флагштока — 18 метров.

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Политическая жизнь Таджикистана
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