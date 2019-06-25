Турпоток в Петербурге вырастет как минимум на 10%

Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Туристический поток в Петербург по итогам 2019 года вырастет минимум на 10%. Такого мнения придерживаются в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, за 2018 год город посетили 8,2 млн путешественников, при этом 3,9 млн из них приехали из Германии, Франции, Италии и других зарубежных государств, остальные — из регионов России, лидерами среди которых остаются Москва и Московская область.

По данным Смольного, в прошлом году рост турпотока в Петербург составил не менее 9,3%, чиновники ожидают похожего результата и по итогам 2019 года. При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майа Ломидзе заметила, что ассоциация прогнозирует прирост выше 10%.

Евгений Панкевич также сообщил, что средняя поездка в Петербург занимает у туриста от 3 до 5 дней, за это время он успевает потратить около 35 тыс. рублей. Количество круизных путешественников увеличилось на 29% за год, на 30% выросло и потребление платных туристических услуг. Однако средний уровень загрузки отелей и гостиниц остается на уровне 68% — из-за невысокого «зимнего» сезона.

Добавим, с 9 по 13 сентября в Петербурге пройдет Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации при ООН, куда приедут представители 158 стра. По словам Панкевича, в городе ждут и президента Владимира Путина.