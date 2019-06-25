Мобильная игра Harry Potter: Wizards Unite не побила рекорд Pokemon Go

Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Мобильная игра Harry Potter: Wizards Unite от издательства Niantic не смогла побить рекорды своей предшественницы Pokemon Go. Статистикой за первые сутки после релиза проекта поделился портал SeansorTower 24 июня.

Игра по волшебному миру Гарри Поттера дебютировала на первом месте в магазине бесплатных приложений iOS 21 июня, и за первые сутки ее скачали 400 тысяч раз в США. Расходы игроков составили 300 тысяч долларов.

В то же время игра Pokemon Go от того же производителя была запущена в 2016 году и в первые 24 часа ее установили 7,5 млн пользователей. В первый игровой день геймеры потратили на ловлю покемонов 2 млн долларов.

Harry Potter: Wizards Unite — мобильная игра с элементами дополненной реальности. Игроки перемещаются по реальным улицам города в поисках виртуальных магических явлений. По сюжету министерство магии расследует причины попадания множества волшебных предметов и фантастических существ в обычный человеческий мир. Игроки могут путешествовать через порталы, объединяться в группы для битвы с монстрами и злыми волшебниками, варить зелья и разучивать новые заклинания. Производством игры занимается издательство Niantic и владелец кинофраншизы о Гарри Поттере студия Warner Bros.

21 июня игра была запущена на территории США и Великобритании. В России игра карты локаций частично были загружены 22 июня, однако приложение до сих пор не доступно для пользователей в каталоге Google Play.

Читайте также: Создатели Pokemon Go выпустили игру по вселенной Гарри Поттера

Читайте ранее в этом сюжете: Overwatch против Team Fortress 2: новая работа аниматора The Winglet