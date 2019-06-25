На Музее труженикам тыла в Екатеринбурге предложили сэкономить

Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM Музей труженикам тыла можно развернуть в любом из Дворцов культуры Екатеринбурга. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам председателя, в концепции мемориального комплекса предлагалось потратить бюджетные деньги на музей и мемориал труженикам тыла. Однако спикер предложил альтернативу.

«В принципе, музей мы можем развернуть в любом из Дворцов культуры. У нас площади есть, позволяют», — считает Володин.

Новый мемориал и вовсе не стоит возводить — в городе уже стоит аналогичный объект на проспекте Космонавтов, поэтому целесообразно и вовсе не тратить на него бюджетные деньги, считает Володин.

Напомним, гордума Екатеринбурга отказалась согласовывать 100 млн рублей трат на Музей труженикам тыла. Поправки к городскому бюджету были приняты только после того, как деньги на музей были убраны из проекта корректировки.

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