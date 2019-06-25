В Петербурге появится сквер «Осенний марафон» у дома, где жил Бузыкин

Санкт-Петербург, 25 июня 2019, 12:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге из бюджета города выделят 7,5 млн рублей на создание сквера «Осенний марафон» на Васильевском острове, в память об известном советском фильме режиссера Георгия Данелии. Автором этой идеи оказались не чиновники, а петербурженка Вера Рязанова, ставшая одним из победителей городского проекта «Твой бюджет — 2019».
Общественные инициативы, победившие в проекте «Твой бюджет — 2019», будут реализованы в 2020—2021 годах в шести районах Петербурга. Финалистов проекта, которых в каждом районе может быть не больше трех, выбрали сами жители, которые вошли в бюджетные комиссии. В каждом районе участники проекта распределяли по 15 млн рублей.
Вера Рязанова на странице проекта «Твой бюджет» в соцсети «ВКонтакте» в апреле 2019 года подробно рассказала о своей идее.
Как отмечают в комитете финансов Санкт-Петербурга, помимо сквера «Осенний марафон», на Васильевском острове по инициативе жителей появится кустарниковое ограждение на Большом проспекте для прекращения стихийной парковки на газонах, а также новая площадка для выгула собак.
Во Фрунзенском районе создадут игровую площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья, районный центр по борьбе с инсультом и сквер «Семья» у роддома №16. В Невском районе по инициативе жителей благоустроят четыре детских сада, а также пространство у реки Утки
«25 и 26 июня голосования пройдут еще в трех районах-участниках проекта «Твой бюджет — 2019»: победителей выберут Петроградский, Московский и Красногвардейский районы», — отметили в Смольном.
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