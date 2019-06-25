Часть ростовского лесопитомника попала в частные руки — ОНФ

Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM Часть лесопитомника, расположенного в Первомайском районе Ростова-на-Дону, оказалась в частных руках. Представители Общероссийского народного фронта в Ростовской области, выявившиеся данный факт, попросили прокуратуру провести проверку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «фронтовиков».

Причиной столь пристального внимания к части лесопитомника стало обращение жителе Первомайского района, забивших тревогу. Обеспокоенные горожане сообщили о вырубке деревьев на улице Раздорской, 2а. Несмотря на то, что на место приезжала полиция, вырубка зелёных насаждений продолжилась. Это стало поводом для инспекции комитета по охране окружающей среды и дендрологов из управления благоустройства района. Исследование территории показало, что 37 деревьев были спилены, ещё 24 — полностью снесены. Разрешительных документов на проведение этих работ не представлено.

«Из-за вырубки пострадала и экологическая обстановка района и города в целом. По улице Раздорской проходит дорога с большой загруженностью автотранспортом, в том числе большегрузным. Из-за этого мы получаем большую загазованность», — отметила член регионального штаба ОНФ в Ростовской области Елена Хатламаджиян.

Вместе с тем у «фронтовиков» возник вопрос, каким образом участок, находящийся в лесопарковой зоне, оказался в частной собственности и по правилам землепользования и застройки находится в общественно-жилой зоне, что нарушает сразу три статьи Конституции РФ, отмечают в штабе ОНФ. При этом в генеральном плане эта зона обозначена как общественно-деловая.

ИА REGNUM отмечает, что изменение депутатами гордумы (большинством голосов) генерального плана и правил землепользования и застройки и вырубка деревьев на территории Ростова-на-Дону стали уже привычным делом. Окраины города-миллионника застраиваются многоэтажными домами, при этом создаваемые микрорайоны зачастую лишены социальной инфраструктуры.