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Названо число семей в Южной Корее, в которых работают оба супруга

Общество

В конце 2018 года, в стране проживало 12,24 млн семей, в которых оба супруга трудились на рабочих местах

Сеул, 25 июня 2019, 11:32 — REGNUM  В Южной Корее увеличивается доля семей, в которых работают оба супруга. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на октябрь 2018 года в стране насчитывалось 12,24 млн семей, в которых работали оба супруга, что на 1,7% больше по сравнению с 2017 годом.

Известно, что 46,3% супружеских пар в стране трудятся на рабочих местах. В 2013 году в стране насчитывалось 42,9% трудоустроенных пар, в 2014 и 2015 годах — 43,9%, в 2016 — 45,5%, в 2017 — 44,6%.

Среднее количество рабочих часов в неделю для супружеской пары составило 41,9 часов, что на 1,4 часа меньше, чем годом ранее. В среднем, мужчины работают 44,8 часа в неделю, женщины — 39 часов.

А среднее количество рабочих часов в неделю для пар с детьми до 18 лет составило 41,3 часа, с детьми в возрасте до 6 лет — 39,8 часов, с детьми в возрасте 13−17 лет — 42,6 часа.

Известно, что самое большое количество семей, в которых работают два супруга, проживают на острове Чеджу (61,5%), в провинции Чолла-Намдо (57,5%) и провинции Чхунчхон-Намдо (55,5%).

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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