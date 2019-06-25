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Всемирный банк прогнозирует сокращение водных ресурсов Казахстана

Общество

Представитель Всемирного банка призвал адаптироваться к изменению климата

Нур-Султан, 25 июня 2019, 11:27 — REGNUM  Объем водных ресурсов в Казахстане к 2030−2050 году сократится на 15,5%, до 76 млрд куб. метров. Об этом заявил ведущий специалист по экологии и природным ресурсам регионального офиса Всемирного банка в Туркестане Гаянэ Минасян, сообщает агентство «КазТАГ».

Он считает, что дефицит воды в регионе будет связан с глобальным изменением климата. Всемирный банк прогнозирует увеличение среднегодовой температуры в Туркестане на 2,6 градуса, сокращение объемов Тянь-Шаньского ледника на 50% и сокращение осадков в летний период.

Минасян заявил, что к 2030 году урожайность пшеницы сократится до 63% от текущего уровня, а в 2050 году — до 50%. Представитель Всемирного банка призвал адаптироваться к изменению климата.

Отметим, за последние десять лет урожайность пшеницы в Казахстане незначительно выросла. В 2018 году аграрии собрали 13,5 центнеров пшеницы с гектара. В 2008 году этот показатель составлял 9,7 центнера с гектара.

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Водно-энергетическая проблема в Туркестане
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