В Харькове нацгвардейцев могут наказать за прослушивание песни Газманова

Харьков, Украина, , 11:11 — REGNUM В отношении выпускников Академии национальной гвардии Украины инициировано служебное расследование, заявили 24 июня в пресс-службе нацгвардии.

Поводом для расследования стала видеозапись, на которой видно, как в Харькове выпускники академии празднуют окончание учёбы под песню Олега Газманова «Офицеры». Видео опубликовала в социальных сетях жена одного из выпускников.

Расследование инициировал командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Николай Балан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Юрий Романенко призвал нового президента Украины Владимира Зеленского отменить закон об украинском языке, принятый незадолго до второго тура президентских выборов.

«Потребность большинства населения Украины — говорить, читать, слушать то, что они хотят, на том языке, что они хотят, без какой-то излишней опеки со стороны государства», — подчеркнул он.

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