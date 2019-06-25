В Сеуле пройдет выставка-ярмарка для садоводов Seoul Garden Show

Сеул, , 11:05 — REGNUM В столице Южной Кореи пройдет выставка-ярмарка для дачников и садоводов Seoul Garden Show. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, данная выставка-ярмарка пройдет в двух местах: в окрестностях одного из старейших районов в центре города Ёнсан-гу и парке Seoullo 7017 (также известном как Seoul Skygarden или Skypark) в период с 3 по 9 октября.

Известно, что в рамках ярмарки 10 команд (5 команд ландшафтных дизайнеров и 5 команда любителей) посоревнуются в создании красивых садов.

Известно, что фонд поддержки команд ландшафных дизайнеров составит 30 млн вон (~$26 тыс.), а фонд поддержки команд любителей — 2 млн вон (~$1732).

«Мы надеемся, что данным мероприятием сможем пробудить интерес к садоводству у граждан города и его гостей, а также создать прекрасную парковую зону, которая будет радовать глаз», — сообщили представители Green Seoul Bureau.