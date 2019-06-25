В Казахстане планируют усовершенствовать пенсионную систему

Нур-Султан, , 11:04 — REGNUM Накопительная пенсионная система в Казахстане будет усовершенствована на основе долгосрочных актуарных моделей. Об этом 25 июня заявил министр финансов Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, министерство также планирует проработать вопрос ограничения использования трансферов из Национального фонда республики, снижения зависимости бюджета от сырьевого сектора и развития фондового рынка.

Смаилов считает, что реализация этих мер позволит повысить эффективность государственного управления, в также создаст благоприятные условия для бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2019 года средний размер совокупной пенсии в Казахстане составил 85 758 тенге (14 306 рублей). В 2018 году средний размер пенсии в республике вырос на 23%.

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Отметим, под актуарной моделью подразумевается оценка будущих периодов (долгосрочное планирование) стабильности пенсионной системы, основанная на статистических и экономико-математических методах расчета. Целью актуарных расчетов является оценка пенсионных систем с позиции определения достаточности размера страхового тарифа и объема накопленных резервов для обеспечения обязательств системы по выплате пенсий.

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