В колбасе курганского производства найдены опасные вещества

Курган, , 10:59 — REGNUM В курганской варёной колбасе по результатам лабораторных исследований обнаружены антибиотики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Проба колбасного изделия вареного «ГОСТ-Докторская», произведённая одним из мясоперерабатывающих цехов города Кургана, выявила наличие антибиотиков доксициклин и энрофлоксацин. В мясе, которое было использовано для изготовления докторской колбасы, находилось превышенное содержание данных препаратов.

«Это приведёт к появлению штаммов бактерий, устойчивых к препаратам, и человек будет не защищён перед инфекциями и микроорганизмами. Кроме того, антибиотики в организме также могут вызвать сильные аллергические реакции», — отмечают специалисты.

Превышение содержания антибиотиков чревато тем, что у людей, которые употребляют в пищу такие продукты, может развиться иммунитет к приёму данных препаратов. Об этом предостерегают в Россельхознадзоре.