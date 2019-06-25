В колбасе курганского производства найдены опасные вещества

Курган, 25 июня 2019, 10:59 — REGNUM В курганской варёной колбасе по результатам лабораторных исследований обнаружены антибиотики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Проба колбасного изделия вареного «ГОСТ-Докторская», произведённая одним из мясоперерабатывающих цехов города Кургана, выявила наличие антибиотиков доксициклин и энрофлоксацин. В мясе, которое было использовано для изготовления докторской колбасы, находилось превышенное содержание данных препаратов.
Превышение содержания антибиотиков чревато тем, что у людей, которые употребляют в пищу такие продукты, может развиться иммунитет к приёму данных препаратов. Об этом предостерегают в Россельхознадзоре.