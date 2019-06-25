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Нездоровый интерес: о заявлении по поводу инсценировки отравления Алибасова

Общество

Опровержение слухов об инсценировки отравления Барри Алибасова связаны со скудной и противоречивой информацией от самого продюсера, считает доктор

Нездоровый интерес: о заявлении по поводу инсценировки отравления Алибасова
Оноре Домье. Криспен и Скапен. 1935

Барнаул, 25 июня 2019, 11:00 — REGNUM  Историю с возможной инсценировкой отравления музыкального продюсера Барри Алибасова и последующим опровержением этой информации его PR-директором кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает нездоровой. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM появившуюся информацию об опровержении инсценировки отравления, он пояснил:

«Я бы назвал нездоровым интерес к состоянию здоровья Бари Алибасова. Можно предположить, что сомнения специалистов связаны со скудной и противоречивой информацией от самого продюсера. В этой связи строить домыслы, сопоставляя сказанное в разное время Алибасовым, является неблагодарным делом. Главное, что лечебные мероприятия оказались эффективными и человек пошел на поправку».
хирург высшей категории Павел Шумихин

Напомним, ранее в ответ на подозрения врача-гастроэнтеролога Виталия Румянцева, не поверившего в то, что после ожога пищевода четвертной степени пациента могут выписать из больницы через две недели, PR-директор музыкального продюсера Вадим Горжанкин назвал несоответствующей действительности информацию об инсценировке отравления. Также в ближайшее время он пообещал рассказать общественности «всю правду».

Читайте ранее в этом сюжете: PR-директор Алибасова опроверг сообщения об инсценировке отравления

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