При получении взятки в Дагестане пойманы сотрудники сетевой компании

Буйнакск, Дагестан, , 10:59 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении начальника подразделения Дагестанской сетевой компании в городе Буйнакске и его подчиненного. Они подозреваются в вымогательстве взятки, сообщили ИА REGNUM 25 июня в пресс-службе Следственного комитета республики.

По данным следствия, в январе 2019 года к начальнику подразделения обратился житель одного из сел Буйнакского района. Он попросил подключить 14 домов поселения к высоковольтной линии, которую жители установили за свой счет. В ответ подозреваемый за выполнение услуги незаконно потребовал 100 тысяч рублей. Деньги он попросил передать через своего подчиненного — оператора по учету электроэнергии.

Потерпевший, понимая незаконность требований, обратился в правоохранительные органы. В начале марта оба фигуранта дела были задержаны силовиками с поличным на своих рабочих местах при получении денег.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года при получении взятки в размере 550 тысяч рублей был задержан начальник Кизлярского городского отдела Дагестанской энергосбытовой компании. Деньги ему были переданы от директора одной из строительных организаций в качестве вознаграждения за аннулирование акта о хищении электроэнергии на сумму более 2,5 млн рублей.